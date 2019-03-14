Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) Минфина США рассматривало два варианта публикации так называемого «Кремлевского доклада» в рамках закона об антироссийских санкциях CAATSA в январе 2018 года, следует из отчета Управления генерального инспектора Минфина США об аудите составления «Кремлевского доклада». Аудит датирован февралем 2019 года, РБК удалось с ним ознакомиться.

Соответствующая статья 241 закона CAATSA требовала, чтобы итоговый доклад был направлен в конгресс в несекретной форме, но мог содержать секретное приложение. В отчете инспекторов говорится, что руководство Минфина рассматривало две потенциальные методологии для публичного доклада. Первая — предоставить список олигархов и высокопоставленных чиновников, совпадающий с секретным приложением; при этом в секретном приложении детализировать информацию о российских «враждебных деятелях». Вторая — составить список, ориентируясь на открытые источники, такие как рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2017».

Но первый вариант был признан слишком рискованным, поскольку он «невольно выдал бы миру, равно как и самим российским олигархам и политикам, потенциальные цели будущих санкций». Такой список позволил бы олигархам «начать скрывать активы, что потенциально уменьшило бы воздействие будущих санкций».

Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» В Минюсте заявляют, что «список олигархов» не означает санкционных намерений и не обвиняет фигурантов в каких-либо противоправных действиях.

У второго варианта тоже были недостатки. Так, Госдепартамент США предупреждал казначейство, что если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «общественность может неверно идентифицировать состоятельных людей из списка, не имеющих связей с российским (правящим) режимом, как враждебных деятелей».

В итоге Минфин США остановился на втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков на основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало этот вариант в целях «уменьшения возможностей для увода активов».

В отчете говорится, что один пункт «Кремлевского доклада», а именно информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) от взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался недостаточно освещен. Минфин США посвятил этому разделу только пять предложений, «анализ отсутствует». В отличие от других разделов «Кремлевского доклада», за этот пункт никто в Минфине толком не нес ответственности, отмечают инспекторы.