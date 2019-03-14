Россия вошла в десятку наиболее атакуемых фишерами стран – с мошенничеством на поддельных веб-сайтах сталкивался почти каждый пятый российский пользователь, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» за 2018 год. При этом было заблокировано порядка 500 млн попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, что в два раза больше, чем годом ранее.

В 2018 году защитные системы «Лаборатории Касперского» предотвратили более 410 тыс. попыток перехода на фишинговые сайты, имитирующие известные криптовалютные биржи, платформы и кошельки. Мошенники также активно подделывали страницы входа в криптовалютные сервисы.

Также на фоне повышенного интереса к создателю Telegram наибольшего количества подделок удостоился блокчейн-проект Павла Дурова. Другим громким инцидентом оказалось мошенничество с buzcoin – криптовалютой от певицы Ольги Бузовой. Фишеры за день до старта ICO отправили подписчикам приглашение на фальшивую предпродажу и собрали около 15 тыс. долларов.

В 2018 году решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 3 млн попыток перехода на мошеннические сайты опросов, где сначала пользователя просят перевести небольшую сумму, а после этого уже обещают вознаграждение, которое обычно начинается от нескольких десятков тысяч рублей.

Также в прошедшем году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «самораспространяющийся» фишинг (преимущественно в WhatsApp), при котором злоумышленники традиционно обещают пользователям бесплатные предложения или розыгрыши при условии, что те перешлют сообщение своим друзьям или опубликуют его на своей странице в социальной сети.