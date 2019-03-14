Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить информацию с анализом ситуации вокруг попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка. Поручение было инициировано депутатами Владиславом Резником и Евгением Федоровым.

«Данная ситуация возникла, несмотря на принимаемые с мая 2014 года в РФ меры по обеспечению информационной и технологической безопасности розничной платежной инфраструктуры от внешнего воздействия. Законом предусмотрена обязанность Банка России организовать национальную систему платежных карт (НСПК) с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств», — указывают авторы документа.

Депутаты также напомнили, что еще в августе 2015 года в ЦБ заявляли, что переход внутрироссийских трансакций международных платежных систем Visa и Mastercard на процессинг НПСК «состоялся в полном объеме».

В связи с этим Дума запрашивает данные о том, какие основания имелись у участников НСПК для блокировки внутрироссийских операций по пластиковым картам, эмитированным в России. «В случае выявления нарушений действующего законодательства какие меры ответственности применит Банк России в отношении виновных лиц, допустивших нарушения? Какие дополнительные меры необходимо принять в целях недопущения возникновения таких ситуаций в будущем?» — говорится в тексте поручения.