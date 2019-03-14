России следует стремиться к смягчению санкционных режимов, в том числе путем переговоров с Западом, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на зарубежные рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях, и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — сказал Кудрин, выступая на съезде РСПП в рамках Недели российского бизнеса.

«Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов... России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого в том числе в результате переговоров», — добавил он.