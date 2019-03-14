Банк «Возрождение» запустил в своем интернет-банке сервис досрочного погашения потребительских и ипотечных кредитов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для совершения досрочного погашения клиенту банка необходимо зайти в раздел своего кредита в интернет-банке, далее — в пункт «Досрочное погашение» и кликнуть функцию «Погасить досрочно». При частичном погашении сумма будет списана с текущего счета клиента в день оплаты кредита, установленного в его кредитном договоре в соответствии с выбранной опцией — с уменьшением срока кредита или суммы ежемесячного платежа. При заявке на полное погашение кредит будет закрыт в день, выбранный клиентом.

Интернет-банк «Возрождения» был полностью обновлен в августе 2018 года, после чего количество его пользователей увеличилось вдвое.