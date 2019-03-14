Банк «Александровский» обновил систему ДБО для частных клиентов.

Как следует из сообщения кредитной организации, изменен дизайн веб-версии интернет-банка, усовершенствована навигация по основным разделам (по картам, вкладам, счетам, платежам и переводам).

Пользователям мобильного приложения теперь доступен сервис push-уведомлений. «Главные преимущества «пушей» — это быстрая доставка уведомлений даже в роуминге и безопасная технология сквозного шифрования сообщений», — поясняется в релизе.

При проведении операций в интернет-банке и мобильном приложении сообщения приходят в виде «пушей». СМС-уведомления останутся дополнительной функцией: в случае если телефон не подключен к Интернету, вместо «пушей» будут приходить СМС. При необходимости все «пуши» можно просмотреть в мобильном приложении во вкладке «Уведомления».



Еще один новый сервис в интернет-банке и мобильном приложении предусматривает контроль и анализ расходов по картам. Сервис позволяет проанализировать основные категории затрат держателя карты банка.

