Стоимость арестованного имущества должников в 2018 году в России достигла почти 140 млрд рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, выступая в четверг на коллегии ФССП по итогам работы ведомства за 2018 год.

«Отмечается увеличение на 6% до 139,5 миллиарда рублей общей стоимости арестованного имущества, переданного на реализацию», — сказал Аристов.

Сумма от реализации имущества должников возросла на 16% и составила 14 млрд рублей в прошлом году. По словам Аристова, увеличилось на 13% количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест на имущество должников.