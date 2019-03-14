Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) одобрила ходатайство «Ростелекома» о покупке второго игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах Недели российского бизнеса.

«Да», — сказал Осеевский, отвечая на вопрос, одобрила ли ФАС ходатайство.

По его словам, сейчас документы по этой сделке находятся в Росимуществе и по ней готовится директива правительства.

О том, что «Ростелеком» рассматривает покупку оператора дата-центров DataLine, принадлежащего IT-холдингу Inline Technologies Group, в январе писала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как сообщил изданию управляющий директор оператора дата-центров IXcellerate Дмитрий Фокин, бизнес DataLine можно оценить в 500—600 млн долларов до вычета долга. Так, по его словам, в случае покупки DataLine «Ростелеком» будет контролировать 10—12 тыс. стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю.