Русфинанс Банк скорректировал ставку по программе «Отличная возможность». Теперь получить ссуду на покупку нового отечественного автомобиля можно по ставке от 15,8% до 16,8% годовых (прежде — 16,8% годовых). В рамках данной программы также действует предложение с государственной субсидией. Скидка в размере 10% от стоимости транспортного средства применяется для заемщиков с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также для клиентов, которые приобретают автомобиль впервые.

Также банком повышена ставка на 1,4 процентного пункта по специальной программе на автомобиль марки Lada. Теперь оформить кредит можно по ставке от 15,3% до 16,3% годовых. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 0,5 п. п.

При оформлении личного страхования процентная ставка может быть снижена на 2,5 п. п. Минимальный размер первоначального взноса составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Данные условия действуют при оформлении полиса каско. Сумма кредита варьируется от 50 тыс. до 6,5 млн рублей, а срок займа может достигать пяти лет.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков, по итогам 2018 года Русфинанс Банк занял третье место в топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.