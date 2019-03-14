Президент РФ Владимир Путин считает нужным не торопиться с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс, поскольку этот вопрос правительству следует обсудить с бизнес-сообществом.

В ходе дискуссии на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства отметил, что бизнесу все равно, по каким каналам он платит, и «эти неналоговые платежи становятся неподъемными». «Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, поэтому Минфин и сделал это предложение — внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс», — заметил президент.

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова, главу Минфина РФ. — Прим. ред.) с этим не спешить», — продолжил Путин. Президент РФ отметил, что речь идет пока не о законопроекте, а лишь об одной из идей Минфина и «ничего здесь пока не сформулировано окончательно». «Вместе с вами (предпринимателями. — Прим. ред.) Минфин и правительство в целом подумают, как по этому направлению работать», — заверил глава государства участников съезда РСПП.

1 марта на сайте Минфина были опубликованы материалы, согласно которым в Налоговый кодекс РФ предлагается включить ряд неналоговых платежей. Среди них — плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический и курортный сбор, а также плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами и др.