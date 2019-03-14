Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил Росстат. Это ниже показателя 2011 года, когда доля инвестиций составляла 20,7% ВВП. Таким образом, важнейший индикатор в рамках майских указов 2012 года, который перекочевал и в новый майский указ, вообще не вырос за восемь лет.



При этом объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился в реальном выражении на 4,3% к уровню 2017 года и составил 17,6 трлн рублей, сообщил ранее Росстат. А реальный рост ВВП составил 2,3%. Получается парадокс: инвестиции растут быстрее, чем ВВП, но в то же время отношение инвестиций к ВВП снижается.

Противоречие объясняется особенностями статистических расчетов, пояснил РБК заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. «Снижение обусловлено тем, что дефлятор инвестиций вырос значительно слабее, чем дефлятор ВВП», — объяснил Бессонов. «Дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017-го составил 110%. Это очень много», — отметил он.

«Индекс физического объема валового накопления основного капитала (102,3%) сложился ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, сократилось», — сообщил ранее Росстат.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.