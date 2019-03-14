Минкомсвязь настаивает на создании единого инфраструктурного оператора, который займется развитием сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России. Это следует из концепции, которую министерство направило на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО (копия есть у РБК ). Перечисленные ведомства должны предоставить свои отзывы на концепцию до 15 марта, рассказал РБК источник на телеком-рынке и подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

В качестве основного варианта развития технологии в концепции предложено создание единого инфраструктурного оператора. Против такого сценария ранее выступали МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заявляя, что он несет риски для отказоустойчивости сети, информационной безопасности и конкуренции. В конце января на круглом столе в аналитическом центре при правительстве против создания единого инфраструктурного оператора выступила и начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, отметив, что это «худший вариант из всех предложенных», исходя из опыта других стран. На том же мероприятии такой подход критиковал также и глава Минкомсвязи Константин Носков. «По этому пути идут многие страны, но мне этого не хочется», — говорил министр. Позже представитель ведомства пояснил, что Носков говорил о нецелесообразности создания государственного инфраструктурного оператора.

Первая версия концепции развития 5G была разработана в конце 2018 года НИИ Радио (НИИР) по заказу Минкомсвязи. Как отмечалось в документе, общие затраты операторов «большой четверки» для развертывания сетей 5G в Москве к 2024 году могут составить 41 млрд рублей при преимущественно самостоятельном строительстве сетей, 29 млрд рублей — при использовании части инфраструктуры совместно и 19 млрд рублей — при развитии единой национальной сети. В других городах-миллионниках речь будет идти о 163 млрд рублей, 114 млрд и 72 млрд рублей соответственно.



В отправленном Минкомсвязью в другие ведомства документе приводятся скорректированные цифры. В частности, стоимость охвата Москвы сетями 5G единым оператором оценена в 16 млрд рублей, а миллионников — в 56 млрд рублей.

Как пояснил РБК Евгений Новиков, единый инфраструктурный оператор — единственно возможное решение развития сети в условиях дефицита частот. «Это будет отдельное юридическое лицо. Но мы предлагаем операторам самим договориться, каким оно будет», — сказал он.