Ведущие российские банки планируют использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов на случай, если США введут новые санкции против одного или нескольких из них, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с процессом.

Схема, которую банки начали разрабатывать совместно с Министерством финансов и Центробанком в прошлом году, должна позволить выиграть время в случае, если кто-то из крупных банков окажется отрезанным от валютных операций из-за санкций, успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных расчетов.

В прошлом году сенаторы США предложили законопроект о санкциях, который предполагает блокировку и запрет на сделки со всеми активами в США отдельных финансовых институтов. В законопроекте были упомянуты ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Первоначальный законопроект не вступил в силу, и недавно был предложен новый, однако в нем не упоминаются конкретные банки. Но в условиях санкций с 2014 года, когда на страну регулярно налагаются новые ограничения, банковское общество начало разрабатывать меры, направленные на защиту от потенциального удара.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — сказал Reuters высокопоставленный чиновник.

Две самые большие угрозы для банковского сектора в России — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США. На случай отключения от SWIFT есть система обмена финансовыми сообщениями Банка России.

Для поддержания валютных расчетов есть несколько опций, сказали источники Reuters: высокопоставленный госбанкир, источник в зарубежном банке, высокопоставленный финансовый чиновник и источник на финансовом рынке.