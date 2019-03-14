Банки — партнеры проекта «Единая карта петербуржца» (ЕКП) готовы начать выпуск таких карт с 1 мая этого года. Об этом ТАСС сообщили в кредитных организациях.

В проекте участвуют три банка-партнера: ВТБ, Сбербанк и банк «Санкт-Петербург».

«У нас 1 мая должен быть старт и запуск этого проекта, поэтому сейчас мы занимаемся, по сути, отлаживанием работоспособности карт и будем готовы с 1 мая начать [выпуск]», — рассказал ТАСС заместитель председателя Северо-Западного банка — директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

Он добавил, что сначала Сбербанк планирует обеспечить ЕКП своих клиентов из бюджетных организаций.

«Всех держателей карт Сбербанка мы обеспечим ЕКП, я имею в виду, на сегодняшний день это пока бюджетные организации, а дальше будем смотреть по мере развития этого проекта», — отметил собеседник. По данным Песенникова, в Петербурге в общей сложности сейчас эмитировано 400 тыс. карт для бюджетных организаций (всеми банками).

В пресс-службах банка «Санкт-Петербург» и ВТБ также сообщили ТАСС, что кредитные организации готовы к запуску проекта с 1 мая. «Банк ВТБ успешно завершил тестирование первой партии ЕКП совместно с городом. Карта выпущена на базе национальной платежной системы «Мир» и является современным и надежным инструментом для получения заработной платы и всех видов бюджетных выплат», — сказала представитель пресс-службы ВТБ.

Ранее ВТБ сообщал о планах выпустить на первом этапе 100 тыс. карт. В банке «Санкт-Петербург» пока не дают прогнозов по количеству эмиссии карт на первоначальном этапе.