Некоторые отложенные эффекты от повышения ставки НДС с 18% до 20% могут проявляться в ближайшие месяцы, говорится в очередном выпуске обзора ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии». По оценкам регулятора, перенос повышения ставки НДС в цены в значительной мере реализован.



«Повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги было сдержанным. Месячный рост цен с поправкой на сезонность заметно замедлился (до 0,4%). По оценкам, перенос повышения ставки НДС в цены в значительной мере реализован, хотя некоторые отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в марте-апреле. В дальнейшем она будет снижаться и вернется к цели (вблизи 4%) в первой половине 2020 года», — говорится в документе.

Годовая инфляция в феврале возросла до 5,2% — с 5% в январе. Прирост потребительских цен за месяц с исключением сезонности замедлился до 0,4% — с 0,8% в январе.

Основной вклад в увеличение инфляции внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, в том числе из-за эффектов низкой базы сравнения. Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной, в значительной мере ее определяли специфические факторы, пояснили в Центробанке.

