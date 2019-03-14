Агентство по страхованию вкладов определило победителей конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Роскомснаббанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Банками-агентами стали Сбербанк и «Уралсиб».

«Агентством выбраны два банка-агента для целей проведения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками банка, в том числе малыми предприятиями, на которые с 1 января 2019 года распространено действие системы обязательного страхования вкладов», — отмечается в сообщении.



О дате начала выплат страхового возмещения АСВ сообщит 15 марта.

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