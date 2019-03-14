Парламент Британии высказался за продление срока выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) с 29 марта 2019 года на более поздний срок.

За перенос Brexit выступили 412 парламентариев, против — 202 депутата.

Теперь необходимо согласовать отсрочку Brexit 27 странам — участникам ЕС.

Ранее в четверг парламент страны отверг предложенные поправки к резолюции о переносе срока выхода страны из Евросоюза. Три поправки были отклонены на голосовании, четвертая — отозвана автором до голосования. Правительство выступало против всех четырех поправок.

Правительственное предложение, поддержанное депутатами, сформулировано таким образом, что если до 20 марта парламент проголосует за соглашение с ЕС (дважды уже отвергнутое подавляющим большинством), то речь будет идти об отсрочке Brexit до 30 июня. Если же парламент не поддержит соглашение, тогда потребуется более длительное продление срока Brexit, которое повлечет за собой участие Британии в европейских выборах в мае.