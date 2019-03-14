Связь-Банк подал заявление о включении долга перед ним в размере более 534 млн рублей в реестр требований кредиторов ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», входящего в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха.

Заявление банка будет рассмотрено судом 26 апреля.

Республиканский суд рассмотрит 17 апреля заявления Россельхозбанка и индивидуального предпринимателя Павла Залина о признании ПАО банкротом.

В марте НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» подало жалобу на определение суда о введении процедуры наблюдения в отношении Якутской топливно-энергетической компании. Ранее суд назначил на 21 марта рассмотрение аналогичной жалобы компании «Рэнтеко Инвестментс ЛТД», которая являлась акционером должника.

Арбитраж 22 января по заявлению ООО «Кинг-95» ввел процедуру наблюдения в отношении Якутской топливно-энергетической компании.