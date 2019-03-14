Уровень годовой инфляции в Венесуэле с февраля 2018 года по февраль 2019-го составил 2 296 000%, сообщил в четверг депутат Национальной ассамблеи страны Хосе Герра.

В своем микроблоге в Twitter он опубликовал данные парламента, согласно которым также с декабря прошлого по февраль этого года уровень инфляции достиг 348,2%, а в феврале составил 53,7%.

Как сообщал ранее глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман, уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1 700 000% по итогам 2018 года.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Ситуация с гиперинфляцией делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.