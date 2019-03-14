Снижение налоговой и ипотечной нагрузки для семей с детьми, которое прорабатывается Минфином России, потребует около 50 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Снижение налоговой нагрузки на семью, снижение ставок по ипотеке, погашение ипотечного кредита семьям, где рождается третий и последующий ребенок. По предварительным расчетам, на эти цели в бюджете 2020 года потребуется предусмотреть более 50 миллиардов рублей», — отмечается в сообщении.

Эти мероприятия прорабатываются Минфином в рамках выполнения поручений по итогам послания президента Владимира Путина.

Минтруд подчеркивает, что ранее в СМИ была распространена неверная информация о том, что такой бюджет потребуется на все меры по поддержке демографии.