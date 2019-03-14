Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила новый способ идентификации с помощью видео — VideoID, следует из релиза компании.



«Пройти видеоидентификацию можно за несколько минут из любой точки мира и независимо от времени суток. Пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой. VideoID позволяет дистанционно подтвердить личность и получить начальный аттестат в системе WebMoney с увеличенными лимитами на операции», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с VideoID доступно получение займов в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt.

В компании напомнили, что идентификация по фото была запущена в системе WebMoney Transfer в 2012 году.