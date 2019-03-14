Клиенты банка «Ак Барс» теперь могут пополнять карты, счета и оплачивать кредиты с помощью мобильного приложения QIWI-кошелька и QIWI-терминалов, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Внести деньги на счет легко: клиенту достаточно указать номер карты или номер кредитного договора. Платеж производится в несколько кликов, а средства зачисляются моментально», — отмечается в сообщении.



Комиссия за операцию составляет 1,6% (минимальная сумма пополнения — 100 рублей). Получить услугу без комиссии могут жители Ростова-на-Дону, Сочи, Рязани, Новороссийска, Кирова, Саранска, Выборга, Кингисеппа, Армавира и Глазова.