Клиенты Сбербанка пожертвовали на благотворительность в 2018 году 3,8 млрд рублей, что на 3% ниже показателя 2017-го, снижение объемов взносов связано с падением перечислений некоторым организациям, говорится в исследовании финучреждения.



Так, немного сократились взносы в пользу спорта, пожертвования по крупнейшим статьям — для детей и религиозным организациям — ежегодно растут на 13% и 8% соответственно.

«Ежемесячно пожертвования через системы Сбербанка совершают примерно 106,5 тысячи россиян. Средний объем платежа равен 1 412 рублям. Среднее пожертвование для религиозных организаций — 2 899 рублей. Аналогичный показатель для перечислений на помощь детям — 817 рублей. Но по совокупным сборам «детское» направление наиболее крупное. В общей сложности на такие пожертвования приходится более половины всего объема благотворительности (57,8%)», — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, среди лидеров по объему полученных благотворительных платежей — фонд «Подари жизнь», Московская Марьинорощинская еврейская община и благотворительный фонд «Память поколений» (помощь ветеранам).

Наибольшая доля пожертвований (38,2% совокупного объема) совершается жителями Москвы и Московской области. В тройке лидеров также Ростовская (9%) и Ленинградская (6,1%) области. Чаще всего россияне осуществляют пожертвования через отделения Сбербанка (43,7%). На втором месте по итогам 2018 года — приложение «Сбербанк Онлайн» (26%). Доля платежей через СМС-сообщения увеличилась почти на 10 процентных пунктов и составила 21,3%, рассказали в банке.