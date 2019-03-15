США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые запретили бы Visa Inc., Mastercard Inc. и другим финансовым учреждениям обрабатывать и проводить операции в Венесуэле. Об этом Reuters рассказал неназванный высокопоставленный чиновник из администрации американского лидера Дональда Трампа.

Подобный шаг, по его словам, станет еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев», — добавил собеседник агентства. Ограничения, если они будут введены, будут нацелены на венесуэльскую элиту и лояльные главе Боливарианской Республики группы (например, военных), указал чиновник.

Министерство информации Венесуэлы на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию оперативно не ответило.

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После того как в январе глава венесуэльского нацсобрания Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, а многие западные страны, в том числе США, его поддержали, администрация Трампа приняла уже несколько пакетов санкций в отношении правительства Мадуро, его политических союзников и венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Позднее Вашингтон пригрозил Каракасу еще более жесткими мерами.

По словам неназванного собеседника Reuters, потенциальные финансовые ограничения, о которых идет речь, Вашингтон спланировал еще задолго до январских событий — после принятия «аналогичных» ограничений в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии и в меньшей степени России.

Санкции, как указал источник, будут направлены на то, чтобы в целом заблокировать доступ государственных финансовых учреждений к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Кроме того, конкретные финансовые учреждения, которые якобы поддерживают Мадуро, могут быть объектами санкций, замечает Reuters.