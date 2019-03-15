С 1 мая 2019 года в КНР также будут снижены ставки социального страхования

Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трилллиона юаней (порядка 298 миллиардов долларов). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику», — сказал Ли Кэцян.

«С 1 апреля текущего года будет снижен НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования», — указал премьер Госсовета.

Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов — с 10% до 9%.

Пресс-конференция Ли Кэцяна состоялась по итогам завершившейся в пятницу второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 13-го созыва.