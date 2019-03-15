Компания Uber намерена в апреле 2019 года провести первичное публичное размещение акций. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, компания готовится в следующем месяце представить необходимые для этого документы. О какой именно бирже идет речь, не уточняется.

В октябре 2018 года газета The Wall Street Journal привела оценки, согласно которым рыночная стоимость Uber составляет около 120 млрд долларов. Издание тогда отмечало, что это примерно в два раза больше предварительных оценок, сделанных двумя месяцами ранее.

В мае 2018 года генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания имеет нужные предпосылки для первичного размещения своих акций на фондовом рынке в 2019 году.