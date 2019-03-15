Дополнительные доходы бюджета России с начала действия сделки ОПЕК+ составили 7 трлн рублей, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе финала конкурса управленцев «Лидеры России».

«Безусловно, необходимо сохранять механизм координации, который происходит очень активно между ОПЕК и странами «не ОПЕК». Он доказал свою результативность — это не только то, что Россия получила 7 триллионов рублей дополнительных госдоходов, но и то, что рынки стабильны и, соответственно, инвестиции приходят в рынки. Это крайне важно», — сказал он.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 года. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.