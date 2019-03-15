Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Кроме того, Совет ЕС «решил добавить в черный список восемь официальных лиц России в качестве реакции на эскалацию в Керченском проливе и Азовском море и нарушение международного права Россией, которая применила военную силу неоправданно».

Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, капитана первого ранга Руслана Ромашкина (начальника службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю), капитана первого ранга Андрея Шеина (заместителя начальника пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю), капитана второго ранга Алексея Шатохина (начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым), командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Кроме того, в черный список попали Алексей Саляев и Андрей Шипицин, командующие пограничными сторожевыми кораблями «Дон» и «Изумруд» соответственно, а также командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.

Таким образом, в черный список входит теперь 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний пакет представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.