Чаще всего кредитные истории кандидатов проверяют в банках

Чаще всего кредитные истории кандидатов проверяют в банках и торговых компаниях, причем большинство соискателей, которые столкнулись с такими мерами, претендовали на руководящие должности, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как показало исследование, кредитные истории соискателей при подборе на все имеющиеся позиции проверяют сегодня 5% работодателей, еще 10% осуществляют выборочную проверку кандидатов.

«Соискателей, которым приходилось сталкиваться с проверкой кредитной истории, — 12%. Реже всего такое вступительное испытание доводилось проходить молодежи до 24 лет (6%). Среди респондентов с доходом 35—45 тыс. рублей с проверкой кредитной истории сталкивался практически каждый пятый (19%)», — отмечается в исследовании.

Разрешение на проверку кредитных историй было законодательно оформлено 1 июля 2015 года, до введения поправок возможность проверки кредитных историй кандидатов привлекала 23% работодателей.

«Контекстный анализ комментариев россиян, проходивших проверку кредитной истории, свидетельствует, что чаще всего подобное вступительное испытание применяется к кандидатам на руководящие позиции, продавцам и банковским служащим», — добавляется в исследовании.

Исследование проводилось в 157 населенных пунктах с 18 февраля по 4 марта 2019 года. В нем приняли участие 500 респондентов — менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.