Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов назвал домыслами сообщения в СМИ о «венесуэльском следе» в активных покупках нерезидентами российских гособлигаций.

«Нет, такого понимания нет (откуда эти нерезиденты. — Прим. ред.). То, что там в прессе муссируется тема по поводу венесуэльского следа, это просто домыслы», — сказал Силуанов журналистам.

Ранее на этой неделе РБК со ссылкой на банковских аналитиков написало, что значительный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) в конце февраля 2019 года мог быть дополнительно обеспечен покупками со стороны инвесторов из Венесуэлы, которые таким образом якобы формируют инвестиционные портфели для сохранения своих сбережений.

Минфин РФ на аукционах 27 февраля продал ОФЗ двух выпусков на 57,6 млрд рублей, что стало рекордным с 2014 года размещением. Успеху аукциона способствовал ряд факторов, таких как благоприятная рыночная конъюнктура и гибкость нового механизма размещения без предварительного объявления лимитов, которые и помогли в должном объеме удовлетворить спрос инвесторов, отмечало российское Министерство финансов.

На текущей же неделе Минфин установил абсолютный рекорд размещения облигаций федерального займа, продав за день бумаги на 91,5 млрд рублей.