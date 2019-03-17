Базирующийся в Новосибирске банк «Левобережный» понизил процентные ставки по кредитным картам для новых клиентов и по карте «Pro100».

Ставка для новых клиентов зависит от периода использования денежных средств и варьируется от 18,9% до 30,9% годовых (ранее — от 19,9% до 30,9%), по карте «Pro100» — 26% (прежде — 27%).

Стоимость годового обслуживания «классических» карт составляет 600 рублей, «золотых» — 2,5 тыс. рублей. Кредитная карта «Мир» и неименная Visa обслуживаются бесплатно. Максимальный кредитный лимит по картам — 100 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период до 30 дней, по карте «Pro100» — до 100 дней. Грейс-период распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных.

По продукту предусмотрены программа лояльности OneTwoTrip и cash back. Cash back возможен в размере 5% в категориях «Спортклубы», «Салоны красоты» и «Сюрприз».

«Одним из плюсов кредитных предложений остается наличие бонусной программы или cash back по выбору клиента. Комиссия за снятие денежных средств будет зависеть от категории карты и снимаемой суммы», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.

Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, клиенты с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.