Платежная система Visa разрабатывает проект Soft POS, который позволит использовать смартфон в качестве терминала для бесконтактной оплаты, рассказала журналистам генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина по итогам презентации Visa Everywhere Initiative 2019.

По ее словам, компания совместно с пятью потенциальными вендорами находится в процессе оценки пилотов проекта на разных стадиях запуска.

«Это позволит удешевить стоимость самого терминала и, соответственно, развивать прием платежей, в том числе в малом и микробизнесе, для которого именно стоимость терминала является проблемой», — сказала Петелина. При этом она отметила, что малый бизнес стремится к использованию бесконтактных платежей в связи с высоким спросом со стороны клиентов и развитием конкуренции на рынке.