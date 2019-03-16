«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Помните, что если кредитная организация предлагает заменить вклад на инвестиции, то это повод насторожиться. Схему, которая может обернуться потерей денег для клиентов, ЦБ недавно обнаружил в крупном региональном банке. В тексте «Пирамида вместо «тетрадки» рассказываем, как башкирский Роскомснаббанк до отзыва лицензии избавлялся от вкладов, направляя людей в сомнительные организации.

• Вы знали, что не обязаны писать заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск? И что вам полагается отдых на 10—15 минут, если вы работаете с компьютером? Обязательная индексация зарплаты, продление отпуска за счет больничного, возможность избежать ненужной бумажной волокиты — о каких еще правах работника стараются молчать в HR-отделе?

• Банки поступательно ужесточают проверку не только операций со счетами, блокируя их на основании «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, но и карточных операций. Так, на интернет-форумах появляется все больше отзывов о том, как клиенты «попадают на комиссии» за так называемые квазикеш-операции. В тексте «Покупка с секретом» расскажем, как избежать оплаты операций, похожих на снятие наличных, но ими не являющихся.

• Возобновившиеся разговоры о санкциях в американском сенате оживили страхи инвесторов. Хотя иностранцы вновь начали скупать российский госдолг (в феврале их доля выросла до 25,5%), разместить бумаги становится все сложнее, и Минфину приходится предлагать все более высокую премию к рынку. Именно поэтому министерство готово отменить комиссии за операции с «народными» облигациями и разрешить отдавать их в залог. Узнать о том, какова доходность таких инвестиций и могут ли они защитить в случае санкций в отношении госдолга, вы можете из текста «Стратегия «Антисанкции».

• Иностранные банки и фонды практически синхронно объявляют о сворачивании инвестиций в российский банковский сектор. Низкая доходность и санкции — главные факторы, которые отбивают у иностранцев аппетит к банкингу в России. Что еще влияет на настроения инвесторов — читайте здесь.