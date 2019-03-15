В системе «Ваш банк онлайн» Московского Кредитного Банка стал доступен сервис проверки благонадежности контрагентов для бизнеса, интеграционное решение которого базируется на данных системы «Спарк-Интерфакс». Сервис предоставляется клиентам банка бесплатно.

Проверка контрагентов на благонадежность происходит сразу после введения ИНН получателя платежа. При этом сервис, анализируя данные, полученные из открытых официальных источников, сообщает клиенту набор факторов, которые помогут оценить возможные финансовые риски и повлиять на решение о проведении платежа, говорится в сообщении кредитной организации.

По результату найденных факторов в интерфейсе системы «Ваш банк онлайн» загораются сигналы красного, красно-зеленого и зеленого цвета. Также возможно сформировать и сохранить подробный отчет по контрагенту.