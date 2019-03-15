Правительство РФ считает конкурентную модель по созданию и внедрению сети мобильной связи пятого поколения в России приоритетным вариантом. Об этом вице-премьер Максим Акимов сообщил журналистам, передает ТАСС.

Ранее Минкомсвязь представила ряду министерств концепцию развития сети 5G, предполагающую создание частного единого инфраструктурного оператора из-за нехватки частотного спектра в России.



«Позиция довольно простая. Это [создание единого инфраструктурного оператора] не является приоритетным вариантом. Предпочтение отдается конкурентной модели. Мы бы хотели развивать этот рынок в том же ключе, в котором развивались другие поколения мобильной связи, когда присутствовали все операторы, которые пожелали», — сказал Акимов.