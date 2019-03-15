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• Прибыль банковского сектора РФ в январе — феврале составила 445 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ. При этом прирост вкладов физлиц за два месяца составил 0,2%, а в феврале с исключением влияния валютной переоценки — 1,6%. Если не брать в расчет декабрьские показатели, которые сезонно значительно выше, февральский прирост был максимальным за последние два года, подчеркивает регулятор.

• Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах. По данным СМИ, право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения. В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже прожиточного минимума. В 81% из них есть дети до 18 лет (22% таких семей — многодетные). Соответственно, потенциальный круг участников программы — как минимум 1 млн семей. На реализацию инициативы может потребоваться около 80 млрд рублей в год.

• Пятница не обошлась без отзыва лицензий, на этот раз — страховых. ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и приостановил еще у одного. Причиной отзыва лицензий у «Сибирского Спаса» стало нарушение более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Лицензии страховой компании «Трудовое страхование» были отозваны в связи с ее отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности при наличии неисполненных обязательств, возникающих из договоров страхования. ЦБ также приостановил действие лицензий страховой компании «Кристалл» в связи с неисполнением ею предписаний регулятора.

• Годовая инфляция в России в марте — апреле может оказаться «на уровне 5,5% или чуть ниже», полагают в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка. К марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. При этом, как отмечают авторы бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды», проявилось действие временных факторов, сдерживающих рост цен: укрепления рубля, стабилизации цен на моторное топливо и снижения цен на отдельные продовольственные товары. Между тем личная инфляция россиян, согласно данным «Ромира», по итогам февраля вновь превысила официальную. Индекс личной инфляции (дефлятор) по итогам прошлого месяца составил 0,5% при уровне инфляции 0,4%. Накопленные с начала года значения двух индексов разнятся на 0,7 процентного пункта в пользу дефлятора.