Управление по контролю за иностранными активами Минфина США расширило антироссийский санкционный список. В сообщении на сайте ведомства сказано, что меры приняты в отношении лиц, которые сыграли определенную роль в «неоправданных атаках России на украинские суда в Керченском проливе» и в «аннексии Крыма». Также санкции введены против лиц, «оказавших поддержку выборам нелегитимного сепаратистского правительства на востоке Украины».

В комментарии главы американского Кабмина Стивена Мнучина о новых санкциях говорится как о совместной инициативе с «партнерами в Евросоюзе и Канаде».

В связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года под санкции попали четыре человека: замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и замглавы управления Андрей Шеин, а также начальник службы в Балаклаве погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин (русские названия должностей уточнены по открытым источникам. — Прим. Банки.ру).

Также в санкционный список попали шесть военно-промышленных организаций с операциями в Крыму: некоторые из них, по мнению американского Кабмина, незаконно завладели украинскими государственными активами для предоставления услуг российской армии. Под санкциями оказались Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский судостроительный завод, концерн «Океанприбор», ПАО «Звезда», завод «Фиолент», ГУП РК «КТБ «Судокомпозит».

Следующие две организации попали под санкции в связи со своей деятельностью в Крыму: строительная компания «Консоль-Строй» и компания «Новые проекты» с лицензией на разведку нефти и газа на шельфе Черноморского побережья Крыма.

В связи с выборами в ноябре 2018 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике в санкционный список внесены замглавы Центризбиркома ДНР Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.



В рамках санкций вся собственность этих граждан и компаний замораживается, гражданам и компаниям в США запрещается взаимодействие с ними. Организации, на 50% или более принадлежащие лицам из списка, также «блокируются», указано в сообщении Минфина США.