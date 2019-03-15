Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона, на которые ссылается ТАСС.

В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его глава Андреа Гаки.



Дерипаска в своем иске называет санкции, введенные против него в апреле 2018 года, несправедливыми и незаконными, а также отмечает, что из-за санкций его состояние уменьшилось более чем на 7,5 млрд долларов.



Дерипаска считает, что Минфин США проигнорировал принцип презумпции невиновности, введя против него санкции, уточнило ТАСС позже в пятницу.

«Речь идет о простой справедливости. Презумпция невиновности — это основной принцип американской правовой системы, который явно игнорировался при применении ко мне санкций. Власти США должны следовать принципу верховенства закона, а не нацеливаться на отдельных лиц, потому что это политически целесообразно», — передала информагентству слова бизнесмена его представитель.

Дерипаска также выразил мнение, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать закон и конституцию США.

«Если у OFAC есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и инсинуации, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить», — отметил бизнесмен.

«Я потратил 30 лет своей жизни, создавая компании, которые являются основными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы эта тяжелая работа, наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию, была разрушена политическими схемами», — подчеркнул Дерипаска.

Как уточняется, бизнесмен в числе прочего требует, чтобы его прекратили называть олигархом.

Министерство финансов США отказалось комментировать иск.

