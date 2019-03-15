Банк России разработал прототип реестра залогов, на основании тестирования которого будут проанализированы технические аспекты системы. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы банкиров, передает ТАСС.

«В настоящее время Банком России разработан прототип реестра залогов, на основании результатов его тестирования проводится анализ технических аспектов работы системы», — указано в документе.



Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью «Известиям» сообщал, что с помощью реестра залогов банки смогут быстро проверить, заложены ли активы клиента в другой организации и какова их реальная стоимость. По его словам, сначала реестр будет действовать в надзорных целях, далее он может быть открыт для пользования коммерческим банкам.