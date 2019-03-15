Санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам, при этом за очередной порцией санкций непременно последует ответ со стороны России. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ в связи с введением США и Канадой новых антироссийских санкций.

«Очередную порцию санкций, скоординированную с европейскими союзниками, выдали сегодня США и Канада. Ничего нового или неожиданного в этом нет. В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель — оказание давления на нашу страну», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«Рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, «незаконным» присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в «неоправданном применении силы» в Керченском проливе. При этом для всех — кроме, наверное, авторов подобных решений — очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам. Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», — подчеркнули в ведомстве.

Говоря о канадских санкциях, там заметили, что «в стремлении расширять свои антироссийские черные списки северный сосед США старается даже в чем-то перещеголять своего «большого брата».

Как сообщалось, в канадском санкционном списке — 114 физических лиц и 15 предприятий, в то время как США добавили в свой черный список шесть человек и восемь компаний.

«Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией… Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует», — заключили в МИДе.