Альфа-Банк делает ставку на розничный бизнес, включая ипотеку, в условиях стагнации корпоративного кредитования, и готов покупать активы, заявил Reuters зампред правления банка Алексей Чухлов.

«Исходя из макроэкономической ситуации и нашего осторожного чувства риска, мы не ждем кратного роста в корпоративном сегменте в ближайшие годы, так как Альфа-Банк уже работает практически со всеми крупнейшими компаниями в стране. У нас нет иллюзий по поводу перспектив рынка корпоративного кредитования», — сказал Чухлов.



По его словам, банк делает ставку на розницу, и все более значимым для него становится ипотека, особенно на вторичном рынке жилья и на рефинансировании.

«Ипотека останется востребованной, даже если ставки не будут снижаться в ближайшие годы», — объяснил он.

Банк практически не работал на рынке ипотеки до 2017 года, однако постепенно наращивает долю. По словам Чухлова, в планах банка — войти в топ пяти-шести по объемам выдачи в 2019 году.

Однако он признает, что возвращение на этот рынок — процесс небыстрый: «Чтобы стать одним из лидеров, нужен дешевый, автоматизированный, безбумажный процесс, над которым мы сейчас активно работаем».

Альфа-Банк готов покупать ипотечные портфели, чтобы ускорить рост: последняя подобная сделка была закрыта в конце 2017 года. Название банка-продавца и детали сделки Чухлов не раскрывает. «Мы готовы покупать портфели и дальше на интересных банку условиях. Но в контексте повышающихся ставок, я думаю, это могут быть единичные случаи», — сообщил он.

В целом банк намерен удвоить розничный портфель в течение ближайших двух-трех лет по сравнению с концом 2018 года, отметил Чухлов.

Альфа-Банк, по словам Чухлова, готов рассмотреть возможности приобретений, в том числе через санации, однако каких-либо привлекательных активов на рынке пока не видит.



«Процесс покупки актива, даже самого небольшого, отвлекает много ресурсов. Нам интересно слияние, которое сразу даст значительный финансовый результат либо обеспечит долгосрочный рост акционерной ценности... Например, это могли бы быть активы международных банковских групп в России. Но сейчас ни один из таких банков не стоит на продажу», — заметил он.

В январе Альфа-Банк, ставки по ипотеке которого начинаются с 10%, привлек 10 млрд рублей за счет выпуска евробонда с финальной ставкой 9,35%. Топ-менеджеры банка не исключали новых подобных сделок в этом году, средства от которых планируется использовать для развития кредитования.

Еще одна возможность высвободить средства — переход на российские рейтинги при расчете риска, указал Чухлов. «Переход на внутренние рейтинги должен принести нам ощутимый эффект по капиталу, потому что у Альфа-Банка первоклассный корпоративный портфель», — подчеркнул он.

«Корпоративный бизнес — это 80% кредитного портфеля Альфа-Банка, и переход на внутренние рейтинги позволит частично переаллоцировать капитал», — отметил Чухлов.