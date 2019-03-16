В Кировской области осуждена бывшая сотрудница Норвик Банка за хищение более 5 млн рублей вкладчиков. Суд приговорил ее к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего специалиста по розничному бизнесу ПАО «Норвик Банк» П. 27-летняя жительница Уржумского района Кировской области признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения, в крупном размере)», — говорится в сообщении.

В судебном заседании установлено, что осужденная, являясь в период с августа 2015 года по апрель 2018-го специалистом по розничному бизнесу отделения Норвик Банка в Уржумском районе Кировской области, похитила более 5,3 млн рублей, принадлежащих вкладчикам кредитной организации. Как уточняют в ведомстве, используя свое служебное положение, она подделывала документы и проводила фиктивные кассовые операции.

Похищенными деньгами осужденная распорядилась по своему усмотрению.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Уржумского района о доказанности вины осужденной, признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

При провозглашении приговора суд удовлетворил исковые требования представителя банка о взыскании с осужденной компенсации материального ущерба, причиненного преступлениями. Для возмещения в последующем причиненного материального ущерба суд сохранил арест, наложенный на принадлежащее осужденной имущество.

Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.