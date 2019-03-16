Сенаторы внесли в законопроект о суверенном Рунете поправку о компенсации из бюджета затрат операторов на обслуживание оборудования для его исполнения. Это требование представителей Совета Федерации есть в числе поправок ко второму чтению законопроекта, рассказала РБК соавтор документа сенатор Людмила Бокова.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, предусматривает меры по защите российского Интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Его авторами стали также сенатор Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой.

Компенсация из бюджета — «единственный вариант», пояснила сенатор. В противном случае операторам связи придется нести дополнительные затраты. «Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», — сказала она.

По ее словам, одна из целей документа — сделать так, чтобы операторы не несли дополнительных расходов, «как это было с законом Ирины Яровой». Ранее соавтор документа, сенатор Андрей Клишас заявлял, что в бюджете предусмотрено 20 млрд рублей на выполнение требований законопроекта о защите Рунета от внешних угроз. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, хотя «пока это очень приблизительно».

Еще одно предложение сенаторов касается освобождения провайдеров от ответственности перед клиентами, если в работе Сети произошли сбои из-за работы «специальных средств противодействия угрозам».



По словам Боковой, в первоначальной версии законопроект предусматривал освобождение от ответственности операторов связи за нарушение лицензионных условий в случае, если сбои в Сети были вызваны работой устанавливаемого оборудования. «Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограниченной. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков», — отметила она.

Если будет предусмотрена возможность компенсации убытков за счет государства, то «чиновники будут задумываться, прежде чем принимать решение о вмешательстве в Сеть». Это поможет исключить «случаи чрезмерных последствий», считает Бокова. «Прежде чем включить рубильник, десять раз подумай, как это отразится на сетях, не пострадают ли чувствительные сервисы: телемедицина, платежи, передача данных, там, где это происходит через Интернет», — добавила сенатор.

Включение «специальных средств противодействия угрозам» должно происходить одновременно у всех операторов, указала Бокова. «Не должно быть такой ситуации, когда у одного оператора связи это устройство стоит и работает, а у другого — нет», — подчеркнула она. «Иное будет означать, что участники рынка будут находиться в неравных регуляторных условиях и это может отразиться на конкуренции», — отметила Бокова.

Для включения необходимых устройств понадобится «переходный период», сказала сенатор. «Необходимо поставить, протестировать и только после этого одновременно включать на всех сетях», — сообщила она.

Ранее источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, рассказал, что «если государство не сможет предоставить оператору необходимое для контроля за трафиком оборудование, этот оператор сможет продолжить свою работу по старинке», то есть без установки оборудования.

Основные поправки к законопроекту должны быть внесены ко второму чтению. Помимо Совета Федерации их готовят члены нижней палаты парламента, а также правительство. Дата второго чтения пока не назначена.