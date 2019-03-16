Министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо примет участие во встрече ОПЕК + в Баку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.



«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — сообщила Алиева.

ОПЕК+ планирует провести в Баку заседание технического комитета 17 марта и министерского мониторингового комитета (JMMC) 18 марта. Кроме того, традиционно перед заседанием министры проводят двусторонние встречи и устраивают неформальный ужин, где обсуждение сделки ОПЕК+ продолжается.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.