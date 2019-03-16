Жители стран Балтии перестали поддерживать расширение санкций ЕС против России. Об этом гласят результаты социологического исследования «Потенциал поляризации общества стран Балтии».



Согласно данным исследования, если в 2015 году за расширение санкций против России выступали 30,7% жителей Латвии, то в 2019 году — лишь 14,7%, сообщило в субботу агентство LETA .

В Эстонии этот показатель за тот же период сократился с 44,3% до 24,7%, в Литве — с 54,4% до 22,4%. Вместе с тем, как утверждают авторы исследования, за сохранение санкций ЕС в их нынешнем объеме выступили 41,9% опрошенных в Литве, 30,8% — в Эстонии и 26,6% — в Латвии.

Исследование «Потенциал поляризации обществ Балтии» организовал в январе институт философии и социологии Латвийского университета. Опрос респондентов был проведен путем анкетирования одновременно во всех странах Балтии. В общей сложности были опрошены более 3 тыс. респондентов.