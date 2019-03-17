Калужский бизнесмен Леонид Кураев в пятницу вернулся в Россию из США, где находился после возбуждения в отношении него уголовного дела. Он стал первым «американским участником» из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщил ТАСС представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.



В феврале 2018 года бизнес-омбудсмен обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент поручил силовым ведомствам рассмотреть эту инициативу.

«В пятницу мы вместе с Леонидом Кураевым вернулись из США. Он стал первым человеком из списка (бизнес-омбудсмена Бориса Титова. — Прим. ТАСС), вернувшимся из Штатов. Его прилет был согласован заблаговременно, возвращался он в статусе обычного пассажира, общения с силовиками не было, процедура [возвращения] была комфортной. Уже потом с ним свяжутся органы следствия и будут задавать необходимые вопросы по его уголовному делу», — сказал Григориади.

Он уточнил, что до этого в Россию удалось вернуть семь бизнесменов из Европы. Всего в общий «список Титова» сегодня включено около 40 человек, по которым ведется активная работа. «До конца марта мы ждем возвращения из Лондона фактического владельца ООО «Идеал Тур» Михаила Шаманова, которому также была изменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы», — сказал Григориади.

Как сообщили в пресс-службе Титова, уголовное дело против Кураева и других лиц было возбуждено в 2013 году по статье о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, Кураев был причастен к хищению линии по производству текстурированного соевого белка, находившейся на территории одной из исправительных колоний в Калужской области.

В конце 2013 года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, после чего Кураев выехал за пределы России. В начале 2014 года прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела, предприниматель был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года он подал заявку на вступление в «список Титова», который омбудсмен составил и передал президенту после встречи в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия.