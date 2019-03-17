Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 17 марта увеличились на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается на сайте регулятора отрасли концерна «Белнефтехим».

В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 10 марта, тогда они в очередной раз увеличились на 1 белорусскую копейку.

«С целью компенсации затрат НПЗ на приобретение сырья с 17 марта изменяются цены на автомобильное топливо. Розничные цены на АЗС увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,47 белорусского рубля (45,17 российского рубля, или 0,69 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,58 белорусского рубля (48,55 российского рубля, или 0,74 доллара), АИ-98-К5-Евро — 1,79 белорусского рубля (55 российских рублей, или 0,84 доллара), ДТ — 1,58 белорусского рубля (48,55 российского рубля, или 0,74 доллара)», — говорится в сообщении на сайте концерна.

В нем также отмечается, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Ранее в концерне сообщали, что в феврале 2019 года в сравнении с февралем 2018-го в долларовом эквиваленте цена на нефть для Белоруссии увеличилась на 13%, в то время как цены на топливо выросли на 9%. Там подчеркивали, что «корректировка цен осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения иных ценообразующих факторов — налоговой нагрузки, курса национальной валюты».

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики в 2018 году повышались неоднократно, как правило, на 1 копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсации затрат НПЗ на приобретение сырья.