Ведущие финансовые институты Германии Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Deutsche Bank — крупнейший финансовый институт Германии, один из важнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах. Commerzbank — четвертый по объему активов банк в Германии. Он обслуживает более 18 млн клиентов.



Разговоры о планах слияния банков ведутся на протяжении последних месяцев. В правительстве ФРГ по этому поводу ранее заявили, что власти «открыты к экономически целесообразным вариантам» в банковской сфере. В Берлине считают, что Европе не хватает крупных международных финансовых институтов, которые составили бы конкуренцию, в частности, американским банкам.

Низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию осложняют жизнь немецким институтам, отмечает DPA. Добавляются и другие проблемы, например многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.