Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности. Об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин, сообщает пресс-служба правительства в Twitter.



«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность. Здесь главный вопрос — это вопрос повышения эффективности. Повышения эффективности работы и экономической эффективности», — отметил министр.

Он пояснил, что благодаря переезду улучшатся коммуникации между сотрудниками. Экономическая эффективность заключается, по его словам, в сокращении расходов, в объединении всех служб, которые обслуживают здание, в экономии на IT-системе и прочем.

«И главное — теперь все наше ведомство собирается в одном здании, и вместе с нами другие ведомства, с которыми мы часто коммуницируем. То есть большая экономия по времени», — сказал он.

Процесс переезда трех министерств должен завершиться к концу марта — началу апреля. На их опыте будет отработана модель повышения эффективности работы ведомств с точки зрения использования пространства.

«Если здесь мы получим понимание, что, да, этот процесс эффективен, то будем смотреть дальше внутри правительства, как этот проект проводить дальше, смотреть, как дальше двигаться в этом направлении», — добавил Орешкин.

Несколькими днями ранее, 14 марта, одну из башен комплекса «Москва-Сити», куда переезжают министерства, посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время своего визита он заявил, что в пользу объединения ведомств под одной крышей был аргумент экономии бюджетных средств. Глава правительства поднял вопрос использования зданий, которые освобождаются после переезда министерств. По его словам, из них можно будет сделать городские, культурные, образовательные и иные центры.