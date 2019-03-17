Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что оптимистично настроен по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти.



В Баку проходит заседание технического мониторингового комитета экспертов ОПЕК+. А 18 марта — министерского мониторингового комитета стран альянса (JMMC). Кроме того, традиционно перед заседанием министры проводят двусторонние встречи и устраивают неформальный ужин, где обсуждение сделки ОПЕК+ продолжается.

«Завтра будут проведены встречи, у меня оптимистический настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. Мы обсуждали это с министром энергетики Азербайджана», — сказал министр.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.